Newyorški borzni indeksi po daljšem obdobju s tedenskim padcem

New York, 9. marca - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili negativni teden, čeprav je zjutraj po mešanem poročilu o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti ter izjavah predsednika Federal Reserve kazalo, da se obeta nova tedenska rast. Indekse je v petek potegnilo navzdol tudi podjetje Nvidia, katerega delnice so se po skokoviti rasti nepričakovano pocenile.