Pregled - šport, 8. 3. (petek)

Ljubljana, 8. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 8. marca.

HOLMENKOLLEN - S kvalifikacijami se je na slovitem Holmenkollnu nad Oslom začela norveška turneja Raw Air. Na sobotno tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalcev se je uvrstilo vseh pet Slovencev, najboljši pa je bil Peter Prevc na četrtem mestu. Vodstvo na turneji je z zmago v kvalifikacijah prevzel Avstrijec Daniel Huber.

HOLMENKOLLEN - Norveška smučarska skakalka Eirin Maria Kvandal je bila najboljša v kvalifikacijah za prvo tekmo norveške turneje na Holmenkollnu. Na sobotno tekmo svetovnega pokala so se uvrstile štiri Slovenke, najboljša med njimi je bila na sedmem mestu vodilna v skupnem seštevku Nika Prevc.

LINZ - Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na VN Gornje Avstrije v Linzu osvojila bronasto odličje v kategoriji do 57 kg. V odločilni borbi je premagala 21-letno Finko Pihlo Salonen. V odločilni borbi je imela varovanka Luke Kuralta obilo dela s tekmico, ki jo trenira slovenski strokovnjak Roki Drakšič. V izenačeni borbi pa je Kajzer le našla pot do odločilnega ipona.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Sij Acroni Jesenice z 9:3. Za domače je štiri gole dosegel Nik Simšič, tri pa Aljaž Predan. V finalu moštvi igrata na štiri zmage, druga tekma bo na Jesenicah.

NICA - Danski kolesar Mattias Skjelmose je zmagovalec šeste etape dirke Pariz-Nica. Na trasi od Sisterona do La Colle-sur-Loupa je slavil med trojico ubežnikov. Z napadom je na najbolj strmem vzponu poskusil tudi slovenski as Primož Roglič, a ni imel dovolj moči, da bi posegel višje od devetega mesta. Zaostal je 53 sekund. V skupnem seštevku zdaj vodi Američan Brandon McNulty, Roglič je 11.

PODČETRTEK - Branilec naslova futsalskega pokala Terme Olimia Dobovec se je znova prebil v finale. V Podčetrtku je v polfinalu s 5:0 odpravil Bronx Škofije. Za lovoriko se bo v finalu pomeril Meteorplastom Šic Barom, ki je po streljanju šestmetrovk premagal Siliko Vrhniko z 8:7.

DOBOVA - Rokometaši Dobove so v 19. krogu lige NLB izgubili proti Riku Ribnici s 26:35 (12:17).

SALT LAKE CITY - Norvežani Sturla Holm Laegreid, Tarjei in Johannes Thingnes Boe ter Vetle Sjaastad Christiansen so zmagovalci moške biatlonske tekme za svetovni pokal v Soldier Hollowu v ZDA. Slovenija je zasedla skromno 13. mesto.

SINGAPUR - Slovenski namiznoteniški državni prvak Deni Kožul je v prvem krogu kvalifikacij turnirja WTT v Singapurju začel z zmago proti Brazilcu Guilhermeju Teodoru s 3:1. V drugem krogu se bo pomeril z Liao Cheng-Tingom iz Tajvana. Na turnirju v Singapurju bo v glavnem delu nastopil Darko Jorgić.

PESCARA - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je zmagovalec 5. etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na trasi od Torricelle Sicure do Valle Castellana je 27-letnik po 144 km slavil z več kot minuto naskoka pred tekmeci in prevzel modro majico vodilnega na dirki.

LJUBLJANA - Slovenski košarkar Žiga Samar se je po treh mesecih in pol vrnil na evroligaške parkete. V 28. krogu je ob gostujočem porazu njegove Albe Berlin proti Baskonii (71:88) na parketu preživel 16 minut in v statistiko vpisal tri točke, šest skokov in dve podaji.

DŽEDA - Nizozemski dirkač formule 1 Max Verstappen je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Savdske Arabije v Džedi. Vodilni dirkač svetovnega prvenstva in trikratni zaporedni svetovni prvak je bil z Red Bullom za 0,319 sekunde hitrejši od Monačana Charlesa Leclerca s Ferrarijem. Za Verstappna je bil to 34. pole position v karieri, lovil pa bo že 56. zmago.

DŽEDA - Španski dirkač formule 1 Carlos Sainz ml. bo zaradi vnetja slepiča izpustil dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Savdske Arabije. Namesto njega je v rdeči dirkalnik sedel 18-letni britanski dirkač Oliver Bearman.

ŽENEVA - Nemška avtomobilska tovarna Audi bo leta 2026, ko bo vstopila v formulo 1, v celoti prevzela ekipo Sauber, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Doslej so pri Audiju načrtovali, da bodo prevzeli 75-odstotni delež švicarske ekipe.

PARIZ - Mednarodni olimpijske komite Mok za olimpijske igre v Parizu ne namerava kaznovati Izraelskega olimpijskega komiteja zaradi izraelske vojne v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je sporočil vodja koordinacijskega odbora Moka za Pariz 2024 Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, ki je poudaril, da gre pri konfliktih v Gazi in Ukrajini za različni situaciji.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA v dresu njegovih Dallas Mavericks proti Miami Heat zabeležil peti zaporedni trojni dvojček z vsaj 30 točkami. Dončić je tokrat zbral 35 točk ter po 11 skokov in podaj, s čimer je popeljal Dallas do zmage s 114:108, prve po treh porazih v nizu.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v obračunu z Ottawo prišli do pomembne zmage v severnoameriški ligi NHL, ki jih je še bolj približala nastopu v končnici. Na domačem ledu so zmagali po podaljšku, izid tekme je bil 4:3. Slovenski hokejist Anže Kopitar je bil podajalec pri dveh golih, odločilnega je po dveh dodatnih minutah prispeval Kevin Fiala.