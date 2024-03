Letošnja zima v ZDA najtoplejša doslej

Washington, 8. marca - Letošnja zima je v zgodovini uradnih meritev temperatur na celinskem delu ZDA najtoplejša doslej, ugotavlja zadnje poročilo Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA), ki navaja, da so bile temperature v 48 zveznih državah med decembrom in februarjem za tri stopinje Celzija višje od povprečja od leta 1901 do 2000.