Rus na čelu inšpektorata za stanovanja še naprej kot vršilec dolžnosti

Ljubljana, 8. marca - Vlada je danes na dopisni seji Boštjana Rusa ponovno imenovala za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za stanovanja, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 9. septembra, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.