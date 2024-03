Strateški dokumenti ministrstva za obrambo v medresorskem usklajevanju do konca marca

Ljubljana, 9. marca - Ministrstvo za obrambo je prejelo 12 mnenj o predlogih obrambne strategije, strategije civilne obrambe in vojaške strategije, so navedli za STA. Pripombe se med drugim nanašajo na vsebinsko usklajenost strategij, oris mednarodnega varnostnega okolja in prioritizacijo varnostnih groženj. Medresorsko usklajevanje strategij bo potekalo do konca marca.