Pregled - svet, 8. 3. (petek)

NEW YORK - Nasprotovanje pravicam žensk po svetu ogroža napredek tako v državah v razvoju kot v razvitem svetu, je ob mednarodnem dnevu žensk dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Položaj žensk v Afganistanu je označil za najhujši primer tega in pozval h hitrejšemu napredku na področju enakosti spolov. Ob prazniku žensk so sicer po vsem svetu potekali različni shodi in demonstracije.

LARNAKA/WASHINGTON - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala skorajšnjo vzpostavitev pomorskega koridorja za dodatno dostavo humanitarne pomoči v Gazo, ki bo tja prispela iz Cipra. Projekt so poleg EU med drugim podprle tudi ZDA in predsednik Joe Biden je v četrtek sporočil, da bo ameriška vojska v ta namen pomagala postaviti začasno pristanišče na obali Gaze. Koordinatorka ZN za pomoč Gazi Sigrid Kaag je opozorila, da dobava iz zraka ali po morju ne more v zadostni meri nadomestiti dostave po kopnem.

GAZA - Na območju Gaze je med dostavo humanitarne pomoči iz zraka umrlo pet ljudi, potem ko se padalo, ki naj bi pomoč nadzorovano dostavilo na tla, ni odprlo, je sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Da je bilo med dostavo pomoči ubitih pet ljudi, deset pa poškodovanih, je potrdil tudi uslužbenec bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza.

ŽENEVA - Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je ocenil, da so izraelske naselbine na zasedenem Zahodnem bregu vojni zločin. Kot je pojasnil v rednem poročilu o stanju na zasedenih palestinskih območjih, gradnja in širitev naselbin vodi v to, da Izrael tja preseljuje svoje civilno prebivalstvo, kar pa po mednarodnem pravu predstavlja vojni zločin.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v govoru o položaju v državi v četrtek napadel bivšega predsednika Donalda Trumpa glede njegovega stališča do vojne v Ukrajini in ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki mu je sporočil, da se mu ne bodo nikoli uklonili in bodo vztrajali ob Kijevu. Celoten govor je predvolilno izkoristil za izpostavljanje razlik med njegovimi in republikanskimi politikami.

LAGOS - Iz šol v mestu Kuriga na severozahodu Nigerije so v četrtek oboroženi neznanci ugrabili več kot 280 učencev, je sporočil guverner zvezne države Kaduna, v katero spada tudi Kuriga. Gre za eno največjih množičnih ugrabitev v zadnjih treh letih in že drugo v tem tednu v Nigeriji, kjer so vse bolj dejavne tolpe, ki ugrabljajo ljudi.

DUBLIN - Na Irskem so na dveh referendumih odločali o predlogih za posodobitev ustave pri vprašanju družine in vloge žensk. Okoli 3,5 milijona volivcev odloča o razširitvi opredelitve družine tudi na tiste, ki ne temeljijo na zakonski zvezi, in o tem, da skrbi za družinske člane ne bi več pripisovali samo ženskam temveč vsem družinskim članom.

KIJEV/MOSKVA - Rusija in Ukrajina sta znova izvedli napade z droni druga na drugo. Glede na navedbe Kijeva in Moskve sta obe strani skupaj ponoči sestrelili več deset brezpilotnih letalnikov. Na območju Harkova so napadi terjali najmanj dve smrtni žrtvi, dva človeka pa sta umrla v ruski regiji Belgorod.

ATENE - Na tisoče grških študentov je protestiralo proti spornemu zakonu o zasebnih univerzah, ki naj bi ga v kratkem potrdil parlament in v skladu s katerim bodo diplome s predhodno odobrenih zasebnih univerz enakovredne diplomam, pridobljenim na javnih univerzah. Po besedah kritikov bo vlada z zakonom ustvarila dvotirni sistem, naklonjen bogatim.

RIM - V Italiji je odmevala afera o nezakonitem dostopanju do zasebnih finančnih informacij in sodnih dokumentov o več kot sto osebah, med katerimi so obrambni minister Guido Crosetto, nogometaš Cristiano Ronaldo in partnerica pokojnega Silvia Berlusconija. Do informacij naj bi dostopal uslužbenec finančne policije, ki je nekatere tudi posredoval novinarjem.

NEW YORK - Več kot 230 milijonov danes živečih deklet in žensk je bilo podvrženih praksi pohabljanja ženskih spolnih organov, je razrilo najnovejše poročilo sklada ZN za otroke (Unicef). Kljub vzpodbudnim podatkom v nekaterih državah se je to število povečalo za 15 odstotkov v primerjavi z letom 2016.

WASHINGTON - Stopnja brezposelnosti v ZDA je februarja porasla na 3,9 odstotka, kar je najvišja brezposelnost v zadnjih dveh letih, čeprav so ameriški delodajalci glede na sporočilo ministrstva za delo februarja neto dodali 275.000 novih delovnih mest in s tem presegli pričakovanja.

PARIZ - Francoski obrambni minister Sebastien Lecornu je zatrdil, da napotitve bojnih enot zahodnih držav v Ukrajino ni na mizi, potem ko je predsednik Emmanuel Macron nedavno povzročil pretres, ko je izjavil, da ne izključuje možnosti pošiljanja vojakov v Ukrajino. Po besedah Lecornuja so bile izjave predsednika vzete iz konteksta.

KUALA LUMPUR - Minilo je deset let, odkar je na poti iz malezijske prestolnice Kuala Lampur v Peking skrivnostno izginilo letalo družbe Malaysia Airlines, na katerem je bilo 239 ljudi. Letala kljub največji iskalni operaciji v zgodovini letalstva vse do danes niso našli. Malezijske oblasti so izrazile pripravljenost ponovno odpreti primer, saj svojci potnikov zahtevajo novo iskanje.

BELFAST - Zaradi dejanj dvojnega britanskega agenta, ki se je infiltriral v Irsko republikansko armado (Ira), je verjetno umrlo več ljudi, kot jih je rešil, je razvidno iz ugotovitev neodvisne preiskave. V njej so še odkrili, da so britanske varnostne sile pogosto vedele za načrtovane ugrabitve in umore, a niso uspele zaščititi ljudi.

AMSTERDAM - V Evropski uniji se vsako leto preproda za 31 milijard evrov nezakonitih drog, sta v četrtek objavljenem poročilu opozorila Europol in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Največ se preproda marihuane, in sicer za okoli 12 milijard evrov, sledi pa kokain z okoli 11,6 milijarde.

TEL AVIV - Izrael je v četrtek sporočil, da je bila njihova pesem Hurricane po spremembi prvotnega besedila odobrena za tekmovanje za pesem Evrovizije, s čimer naj bi se končal spor glede politične vsebine njihove prijave.

TOKIO - Studio Bird in japonski tednik za mange Weekly Shonen Jump sta sporočila, da je 1. marca umrl japonski stripar Akira Toriyama, ki je ustvaril tudi eno od najbolj uspešnih serij mang Dragon Ball (Zmajeva krogla). Umrl naj bi zaradi akutnega subduralnega hematoma.