Budimpeški 44. Spring festival z več kot 40 dogodki

Budimpešta, 11. marca - Spring festival v madžarski prestolnici, ki bo med 29. aprilom in 12. majem, za ljubitelje umetnosti pripravlja več kot 40 gledaliških, razstavnih in koncertih dogodkov. Festival se po navedbah organizatorjev z vrsto opernih, koncertnih, baletnih in gledaliških predstav ter razstav uvršča med osrednje kulturne prireditve v Evropi.