Tretjina zaposlenih žensk v svetu opravlja dela v kmetijskem sektorju

Ljubljana, 8. marca - Ženske so zelo pomembne za razvoj in ohranjanje vitalnega podeželja po vsem svetu, po podatkih Združenih narodov namreč kar ena izmed treh zaposlenih žensk v svetu opravlja dela v kmetijskem sektorju. V Sloveniji je delež žensk, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, nad povprečjem EU.