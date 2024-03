Na Brdu o slovenskem sodstvu 20 let po vstopu Slovenije v EU

Brdo pri Kranju, 8. marca - Vrhovno sodišče RS je danes na Brdu pri Kranju pripravilo dogodek ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU. Govorniki, med katerimi je bil tudi predsednik Sodišča Evropske unije Koen Lenaerts, so izpostavili dobro sodelovanje med nacionalnimi in evropskimi sodišči pri zaščiti evropskega prava in skupnih vrednot.