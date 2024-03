Tolmin, 8. marca - Neznanci so okoli 3. ure vlomili v bančno ustanovo v središču Tolmina in iz bančnega avtomata odtujili večjo količina gotovine. Doslej še neznani storilci so se po dogodku odpeljali neznano kam, policija jih še išče, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.