Pred 30 leti umrl opisovalec temnih plati življenja Charles Bukowski

Los Angeles, 9. marca - Pred 30 leti se je poslovil eden od velikanov književnosti 20. stoletja Charles Bukowski. Ameriški pesnik in pisatelj nemškega rodu je bil opisovalec temnih plati življenja. V literaturi je tematiziral preživetje v ameriški družbi, pri tem pa se je zanašal na čustva, izkušnje in domišljijo. V ospredju njegovega zanimanja so bili ljudje z roba.