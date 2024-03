Ljubljana, 8. marca - Založba Goga je izdala in danes predstavila zbirko štiriindvajsetih kratkih zgodb Dvoliki avtorice Jedrt Maležič in zbirko esejev Nataše Kramberger z naslovom Po vsej sili živ. V soavtorstvu je izšlo še delo Milana Jesiha in Mirka Bratuše z naslovom Tudi.