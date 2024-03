Vremenske ujme lani oklestile dobiček Zavarovalnice Sava

Maribor, 9. marca - Zavarovalnica Sava, ki je del Zavarovalne skupine Sava, je v letu 2023 presegla načrtovano rast zbranih premij, so ji pa načrtovani dobiček oklestili katastrofalni neurja in poplave. Ob koncu leta se je čisti dobiček oblikoval pri 26 milijonov evrov, kar je 19 odstotkov manj od načrtovanega in 44 odstotkov manj kot leta 2022.