V lanskem zadnjem četrtletju medletna rast stroškov dela

Ljubljana, 8. marca - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v zadnjem četrtletju lani v povprečju za 12,1 odstotka višji kot v enakem obdobju leta 2022, potem ko je bila v tretjem četrtletju lani rast 5,3-odstotna. V zadnjem četrtletju je bila rast najobčutnejša v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu ter ribištvu, kjer so se stroški zvišali za 21,8 odstotka.