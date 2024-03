V Dolnjih Slavečih na Goričkem otrok med igro padel v gnojno jamo

Gornji Petrovci, 8. marca - V Dolnjih Slavečih pri Gornjih Petrovcih je v četrtek dvoletni otrok med igro padel v gnojno jamo. Starši in sosedje so ga uspeli iz nje izvleči, na kraj nesreče so prišli tudi gasilci in reševalci. Otroka so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor. Po dosedanjih podatkih je v nesreči dobil hujše poškodbe, so danes sporočili s PU Murska Sobota.