Srbija in BiH v skupno obnovo železniške proge Beograd-Sarajevo

Beograd, 8. marca - Srbija ter Bosna in Hercegovina (BiH) načrtujeta skupno obnovo železniške proge med Beogradom in Sarajevom, je v četrtek po poročanju srbskih medijev sporočila vlada v Beogradu. Poudarili so, da gre za prvi skupni projekt držav po daytonskem sporazumu, ki bo omogočil razvoj gospodarskih dejavnosti.