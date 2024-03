Ukrajina in Rusija sestrelili več deset dronov

Kijev/Moskva, 8. marca - Rusija in Ukrajina sta minulo noč znova izvedli napade z droni druga na drugo. Glede na navedbe Kijeva in Moskve sta obe strani skupaj ponoči sestrelili več deset brezpilotnih letalnikov. Na območju Harkova so napadi terjali najmanj dve smrtni žrtvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.