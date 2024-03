Prireditelji letos pozivajo v Planico z vlakom brezplačno

Planica, 8. marca - Prireditelji finala sezone v smučarskih skokih za ženske in moške v Planici pozivajo obiskovalce, naj se med 21. in 24. marcem v dolino pod Poncami odpravijo s kombiniranim prevozom vlaka in avtobusa. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami zato nudijo brezplačno možnost prevoza z vlakom ter od Jesenic naprej z avtobusom v Planico.