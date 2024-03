Tedenski pregled - Slovenija od 8. do 14. 3.

Ljubljana, 15. marca - Vlada vztraja pri celoviti prenovi sistema plač v javnem sektorju, medtem pa se stavkovni val krepi. Poleg zdravnikov in zobozdravnikov, ki stavkajo deveti teden, so stavkali tožilci in zaposleni na upravnih enotah, napovedani so tudi protesti kmetov. Poslanske skupine z izjemo Levice so skupaj vložile predlog za posvetovalni referendum o Jek 2.