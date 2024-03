Favoritinje v polfinale odbojkarskega pokala

Ljubljana, 7. marca - V ženskem četrtfinalu odbojkarskega pokala Slovenije favoritinje niso imele večjih težav z uvrstitvijo v polfinale, še najbolj je bil odprt četrtfinale med Krimom in Formisom. Tokrat so bile boljše Ljubljančanke, ki so na domačem terenu slavile s 3:0 (18, 18, 22), v polfinalu jih čaka Nova KBM Branik.