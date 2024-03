Celjani ostali brez točke v ligi prvakov, izgubili še 14. tekmo v nizu

Celje, 7. marca - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so ligo prvakov končali brez točke. Izgubili so tudi v zadnjem, 14. krogu, ko je bil v Celju boljši danski Gudme s 34:30 (15:15). Celjani so tako sezono 2023/24 končali na dnu lestvice skupine B brez točke, enako slab točkovni izkupiček pa je imela v skupini A tudi makedonska ekipa Eurofarm Pelister.