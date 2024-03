Vlada bo povrnila intervencijske stroške prizadetim občinam med jesenskimi neurji

Ljubljana, 7. marca - Vlada je na seji sprejela sklep, da bodo 61 občinam, ki so jih oktobra in novembra prizadela močna neurja, povrnili intervencijske stroške. Skupna vrednost povračil bo do 6.908.290,13 milijona evrov, je sklenila vlada. Občinam bo denar na podlagi podanih zahtevkov izplačala uprava za zaščito in reševanje iz sredstev proračunske rezerve.