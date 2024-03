Oborožen moški v Brežicah se je predal, ko so policisti v hišo odvrgli solzivec

Novo mesto, 7. marca - Oborožen 59-letni moški, ki se je v sredo zaprl v hišo v Brežicah, se je po več urah ponoči predal, ko so policisti v hišo odvrgli solzivec. Policisti so ga prijeli in odpeljali na zdravstveni pregled, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto France Božičnik. Kot je navedel, je moški sicer vešč rokovanja z orožjem.