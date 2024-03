Operaterji številke 112 napovedujejo možnost zaostritve stavko

Ljubljana, 7. marca - Operaterji številke za klic v sili 112 tudi po današnjih pogajanjih med vladno stranjo in Sindikatom ministrstva za obrambo nadaljujejo stavko. Medtem ko na ministrstvu za obrambo ocenjujejo, da so se v pogajanjih uspeli dogovoriti o vseh stavkovnih zahtevah in zato stavka ni potrebna, pa sindikalna stran napoveduje možnost njene zaostritve.