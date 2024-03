Velika zabava v Kranjski Gori tudi brez Pokala Vitranc

Kranjska Gora, 7. marca - Po odpovedi vseh tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju za moške v Kranjski Gori konec tedna so organizatorji staknili glave in odločili, da kljub temu v soboto pripravijo večerno zabavo, "največji slovenski apres ski", so danes sporočili organizatorji Pokala Vitranc.