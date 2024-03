Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 7. marca - Vlada je danes spremenila in dopolnila statut Slovenskega državnega holdinga (SDH), s čimer je omogočila, da se bilančni dobiček SDH uporabi za financiranje ukrepov za obnovo in razvoj. Za državnega sekretarja na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj je po odhodu Andreje Katič na mesto pravosodne ministrice imenovala Srečka Đurova.