Začetek prenove Palače Cukrarna načrtovan junija

Ljubljana, 15. marca - Mestna občina Ljubljana (Mol) bo Palačo Cukrarna, stanovanjski del nekdanje tovarne sladkorja, namenila mladim. Rekonstrukcija in prizidava bo potekala po načrtih biroja Scapelab IN. Kot so za STA pojasnili na Mol, je projektna dokumentacija za Palačo Cukrarna izdelana, trenutno potekajo aktivnosti za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del.