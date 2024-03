V Rusiji naj bi preprečili napad skrajnežev Islamske države na sinagogo

Moskva, 7. marca - Ruske oblasti so danes sporočile, da so ubili domnevne člane skrajne skupine Islamska država (IS), ki naj bi načrtovali teroristični napad na sinagogo v Moskvi. Po podatkih varnostne službe FSB naj bi šlo za pripadnike afganistanske veje IS. Koliko ljudi je bilo ubitih v operaciji, ruske oblasti niso sporočile.