Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so predvsem strma pobočja z napihanim snegom, kjer se lahko ob obremenitvi sproži plaz sprijetega snega. Zaradi ohladitve (ničta izoterma je danes na okoli 1200 metrov nadmorske višine) so plazovi mokrega snega malo verjetni.

V sredo se je nekoliko ohladilo. V gorah je snežilo nad nadmorsko višino okoli 1400 metrov. V Julijskih Alpah je na stari podlagi od 10 do 30 centimetrov novega, suhega in rahlega snega, v zahodnih in osrednjih Karavankah do 20 centimetrov. Vzhodneje je bilo padavin malo ali skoraj nič, zato tam prevladuje stara, pomrznjena snežna odeja. Pihal je severni veter, ki je novi sneg spihal v zamete. Vetru izpostavljene lege so zato trde in deloma poledenele.

Danes, v četrtek, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov. Pihal bo šibak veter severnih smeri. V petek bo večinoma oblačno in ponekod megleno. Ponekod bo lahko občasno rahlo snežilo, količina padavin bo majhna. Pihal bo večinoma šibak južni do jugozahodni veter. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov, zjutraj tudi nižje. V soboto se bodo od zahoda prehodno širile padavine proti vzhodu in popoldne od zahoda slabele, pojavljale se bodo še plohe. Meja sneženja se bo z začetnih 1200 metrov popoldne dvignila nad 1500 metrov nad morjem. V zahodnih in južnih Julijcih bo zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, drugod do 10 centimetrov. Pihal bo zmeren jugozahodnik. V nedeljo se bodo od zahoda spet razširile padavine, ki pa bodo obilnejše kot v soboto. Meja sneženja se bo še dvignila in bo popoldne lahko na okoli 1800 metrov nadmorske višine, v krajih z intenzivnejšimi padavinami na zahodu pa bo lahko snežilo nižje. Jugozahodnik se bo še okrepil.

Na snežne in plazovne razmere bo danes nekoliko vplivalo sonce, tako da se bo sredi dneva in popoldne nekoliko povečala možnost za kakšen plaz mokrega snega na strmih prisojnih pobočjih pod nadmorsko višino okoli 1400 metrov. Višje, predvsem nad okoli 1800 metrov v zahodnih in osrednjih Julijcih, so glavna nevarnost klože, posebno tiste, ki so včeraj nastale ob severnem vetru. V petek bo hladno in oblačno vreme vzdrževalo nekoliko stabilnejše razmere. V soboto bo novo sneženje z zmernim jugozahodnikom postopno povečalo nevarnost plazov v Julijskih Alpah, drugod bo padavin premalo za to. V nedeljo bo sneženje obilnejše, a z višjo mejo sneženja. V zahodnem delu gora bo lahko zapadlo več kot pol metra snega, v visokogorju tudi okoli meter, v Kamniško Savinjskih Alpah in v vzhodnih Karavankah pa od 10 do 30 centimetrov. Povsod v naših gorah se bo plazovna nevarnost povečala, najbolj v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah. S strmih pobočij se bo lahko plazil novi, nesprijeti sneg, nastajale bodo nove klože na severnih in vzhodnih pobočjih, nižje bo snežno odejo razmočil dež. Razmere se bodo ob koncu tedna hitro spreminjale in slabšale.