Koroški Slovenci nasprotujejo zapiranju dveh malih šol

Celovec, 7. marca - Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je danes izrazil nasprotovanje odločitvi o zapiranju dveh malih šol v Šentilju in Malem Šentvidu na avstrijskem Koroškem. Obe ustanovi za naslednje leto namreč ne bosta dosegli zadostnega števila vpisanih otrok in bosta prejeli odlok o razpustitvi, so v torek sporočili pristojni.

Kot je poročal manjšinski portal avstrijske javne radiotelevizije ORF, po oceni izobraževalne direkcije za Koroško za naslednje šolsko leto podružnična ljudska šola Mali Šentvid in ljudska šola Šentilj ne dosegata zadostnega števila otrok in bosta prejeli odlok o razpustitvi. To je v torek, ko se je iztekel rok za ravnateljstva za sporočanje števila vpisanih, dejala direktorica izobraževalne direkcije za Koroško Isabella Penz.

NSKS je v današnjem sporočilu izpostavil, da odločitev ne upošteva, da majhne šole predstavljajo "vzgojno dragocen uvod v izobraževalno življenje".

"Male šole morda ne morejo organizirati velikih prireditev, vendar intenzivno spremljanje v majhnih enotah pomaga otrokom, pomaga staršem in učiteljem ponuja zanimive izzive. Majhne šole krepijo tudi podeželska območja," poudarjajo v eni od dveh krovnih organizacij slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem.

"Izobraževalne vrednosti takšnih šol ni mogoče izračunati v stroških in številkah, vsekakor pa ne, ko gre za majhno dvojezično šolo," so dodali v izjavi za javnost. Zvezno vlado, dežele in občine so pri tem spomnili, da jim zvezna in deželna ustava ter avstrijska državna pogodba nalagajo skrb za slovensko manjšino.

V primeru šole Šentilj so lokalni prebivalci začeli tudi zbirati podpise za peticijo proti zapiranju, ki jo je doslej podprlo 860 ljudi, navaja ORF.

Pri NSKS poudarjajo, da še zdaleč ne gre za prvo takšno zapiranje, pri tem pa se sprašujejo, kako je možno, da na avstrijskem Tirolskem ne sprejemajo takšnih ukrepov. V tej luči NSKS poziva, naj se po tirolskem vzoru nemudoma spremeni koroški šolski zakon s klavzulo o tem, da za vzdrževanje šole zadostuje že deset, v primerih, vrednih posebne obravnave, pa tudi šest učencev.