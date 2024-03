Odpoklic izdelka Solevita Smoothie Red Genius, 250 ml

Ljubljana, 7. marca - Podjetji Molkerei Gropper GmbH & Co. KG in Lidl Slovenija sta iz prodaje odpoklicali Solevita Smoothie Red Genius, 250 ml, ki je bil naprodaj v trgovinah Lidl Slovenija. Izdelek odstranjujejo iz prodaje zaradi ugotovljene prisotnosti patulina, škodljive snovi, ki jo proizvajajo plesni in lahko povzroči slabost, bruhanje in prebavne motnje.