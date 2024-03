Ljubljana, 7. marca - Današnji dogodki ob začetku Beneških kulturnih dnevov v Kobaridu se bodo zaradi žalne seje v spomin na podžupana Občine Kobarid Marka Miklaviča začeli ob 19. uri v Fundaciji Poti miru v Posočju v Kobaridu (in NE ob 18. uri kot so sprva napovedali), so sporočili iz Fundacije Poti miru v Posočju.