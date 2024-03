Vreme: Sprva delno jasno

Ljubljana, 7. marca - Čez dan bo vse več spremenljive oblačnosti, v severni Sloveniji bodo nastajale krajevne plohe, ki se bodo širile proti jugu. Predvsem na vzhodu bo pihal severnik, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine. Meja sneženja bo med 500 in 800 metri nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, rahle padavine se bodo od zahoda prehodno razširile nad večji del države. Popoldne bo dež oslabel in marsikje ponehal. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 800 metri, čez dan pa se bo dvigovala. V nedeljo bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Od severovzhoda se območju Alp bliža višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki bo nekoliko vplivalo tudi na vreme pri nas. Od severovzhoda doteka hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne se bodo predvsem na območju Alp pojavljale plohe. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja, v krajih vzhodno od nas pa severni veter. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, tu in tam bodo občasno rahle padavine. Ob severnem Jadranu bo zapihal šibak jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden, v petek pa se bo vremenska obremenitev spet nekoliko povečala.