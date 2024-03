Nevladniki prepričani v potrditev novele zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 7. marca - Predstavniki Inštituta 8. marec, Društva Eko Anhovo in dolina Soče ter Amnesty International Slovenija so prepričani, da bodo poslanci danes potrdili novelo zakona o varstvu okolja. Kot so dejali na novinarski konferenci v Ljubljani, je kampanja za sprejem novele znova potrdila obsežno nasprotovanje ravnanju podjetij v škodo zdravja in okolja.