Pred celjskim sodiščem našli sumljiv predmet, a ni nevaren

Celje, 7. marca - Pred stavbo celjskega sodišča na Prešernovi ulici so zjutraj našli sumljiv predmet. Policisti, ki so bili o njem obveščeni okoli 6. ure, so območje zavarovali, predmet je pregledal predstavnik specialne enote in poskrbel za njegovo varno odstranitev. Ugotovitve kažejo, da ni šlo za nevaren predmet, so sporočili s Policijske uprave Celje.