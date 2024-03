Nika Prevc: Rumeno majico bi rada zadržala do konca

Ljubljana, 8. marca - Mlada slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki bo ta mesec dopolnila komaj 19 let, nosi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. Kot pravi sama, je branjenje skupne prednosti sedem tekem pred koncem sezone ne obremenjuje, v boj se podaja brez strahu in bi rada rumeno majico zadržala čim dlje. Do konca sezone v Planici.