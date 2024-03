Na pogovoru stranke Vesna o podpori dobrih kmetijskih praks, ne industrijskega kmetovanja

Ljubljana, 7. marca - Vseh kmetij ni mogoče metati v isti koš, treba je podpirati dobre kmetijske prakse, ki so prijazne do okolja, in ne industrijskega kmetovanja, so se strinjali na sredinem pogovoru o zeleni prihodnosti kmetijstva, ki ga je pripravila zelena stranka Vesna. Menili so, da zelena politika ne sme biti nasprotnica kmetijstva.