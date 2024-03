V Brežicah v hiši zaprt moški z orožjem, posreduje specialna enota

Brežice, 6. marca - V središču Brežic je popoldne prišlo do incidenta. Po prvih ugotovitvah policije se v stanovanjski hiši nahaja moški, ki ima pri sebi orožje. Posredujejo policisti specialne enote in pogajalci, so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto. Po dosedanjih informacijah in pričevanjih domačinov naj bi prišlo tudi do streljanja.