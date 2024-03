Kranjska Gora tudi brez slalomske tekme

Ljubljana/Kranjska Gora, 6. marca - Prireditelji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori so morali danes zaradi slabih snežnih razmer in toplega vremena odpovedati tudi moško slalomsko tekmo za 63. pokal Vitranc, ki bi morala biti na podkorenski strmini v soboto. Že v torek so prireditelji odpovedali tudi veleslalom.