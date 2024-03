Ljubljanska borza: Večino prometa prispevale delnice Krke in NLB

Ljubljana, 6. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,01 odstotka na 1410,42 točke. Največji padec so med blue chipi zabeležile delnice NLB, medtem ko so se najbolj okrepile delnice Luke Koper. Vlagatelji so opravili za 1,62 milijona evrov prometa, k čemur so po več kot tretjino prispevale tako delnice Krke kot NLB.