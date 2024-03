Novela zakona o osnovni šoli po navedbah ministrstva ne ukinja dopolnilnega pouka

Ljubljana, 6. marca - Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so danes zanikali namigovanja v medijih, da prenovljeni koncept razširjenega programa ukinja pomoč, ki so je bili učenci deležni v okviru dopolnilnega pouka. Pojasnili so, da gre za napačno interpretacijo novele zakona o osnovni šoli, ki je začela veljati v petek, uporabljala pa se bo od 1. septembra.