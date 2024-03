Na sodišču brali zapisnike sej nadzornega sveta Term Čatež

Koper, 6. marca - Na Okrožnem sodišču v Kopru so danes nadaljevali branje listin, s katerimi poskuša specializirano državno tožilstvo dokazati, da je pri lastninjenju Term Čatež Bojan Petan ob pomoči soobtožencev zlorabil položaj in pridobil protipravno premoženjsko korist. Največ časa so namenili zapisnikom sej nadzornega sveta Term Čatež.