Poslanci soglasno podprli novelo o varstvu okolja

Ljubljana, 7. marca - Poslanci so danes s 68 glasovi za in nobenim proti potrdili novelo zakona o varstvu okolja, ki prinaša strožje zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig, kot je cementarna Salonit Anhovo. S tem se po navedbah predlagateljev uresničujejo njihova dolgoletna prizadevanja za čistejši zrak in bolj zdravo okolje v okolici obratov za sosežig.