Z video kampanjo Vsi smo na isti poti do zavedanja soodgovornosti vseh udeležencev v prometu

Ljubljana, 6. marca - Agencija za varnost prometa in ministrstvo za okolje sta danes predstavila nove video kampanje Vsi smo na isti poti, ki poudarja pomen medsebojnega spoštovanja in ozaveščenosti vseh udeležencev v prometu. Zavedanje o soodgovornosti na cestah je ključno za varna potovanja, vsi smo na isti poti in pazimo drug na drugega, so poudarili na agenciji.