Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 6. marca - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu trgovanja ob skromnem prometu gibljejo neenotno. Delnice Cinkarne Celje se dražijo, izgubljajo pa delnice Petrola in NLB. Po slednjih vlagatelji največ povprašujejo, pri čemer so izgubile že skoraj odstotek. Indeks SBI TOP se je do 11.30 znižal za 0,26 odstotka.