Ljubljana, 6. marca - Seja sveta vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS, ki se je bo udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, bo danes ob 12. uri na ministrstvu za kulturo, Maistrova 10 (in NE na vladi, kot so prvotno napovedali), so sporočili z ministrstva za kulturo.