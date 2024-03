Srajco gospoda Darcyja iz Prevzetnosti in pristranosti prodali za 25.000 funtov

London, 6. marca - Srajco, ki jo je v enem najbolj znanih prizorov iz priljubljene britanske serije Prevzetnost in pristranost nosil premočeni Colin Firth v vlogi Fitzwilliama Darcyja, so na dražbi v Londonu prodali za 25.000 funtov. Kos oblačila je še presegel pričakovanja, ki so se gibala med 7000 in 10.000 funti.