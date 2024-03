Vreme: Na vzhodu deloma jasno, drugod bo oblačno

Ljubljana, 6. marca - Dež v zahodnih in južnih krajih se bo nekoliko okrepil in razširil proti osrednji Sloveniji ter zvečer povečini ponehal. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.