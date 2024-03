Fides za mediacijo odvetniške zbornice

Ljubljana, 6. marca - Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so sporočili, da so z optimizmom sprejeli prejeto pobudo za pomoč pri mediaciji v okviru mediacijskega centra odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije. Ob tem pozivajo vladno stran, da tudi sama sprejme ponujeno pobudo in da aktivnosti začnejo čim prej.