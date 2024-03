Ameriškega senatorja Menendeza doletele nove obtožnice

New York, 6. marca - Ameriški zvezni tožilci so v torek predstavili nove obtožnice proti demokratskemu senatorju Robertu Menendezu iz zvezne države New Jersey, v katerih trdijo, da je poskušal ovirati pravosodje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Menendez je bil že prej obtožen korupcije in domnevne zlorabe položaja.